Was heute in Krefeld wichtig wird - 29.3.2017

Betrugsprozess: Wegen Betrugs und Urkundenfälschung muss sich heute ein 37-jähriger Kölner vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll im Juli 2014 eine seinerzeit 34-jährige Krefelderin überredet haben, ihm 6450 Euro zur Begleichung von Schulden zu leihen – obwohl er gewusst haben soll, dass er das Geld nicht zurückzahlen kann.

Umweltausschuss: Wenn sich heute um 17 Uhr die Mitglieder des Umweltausschusses im Rathaus am Von-der-Leyen-Platz 1 in Raum C 2 treffen, geht es unter anderem um die Abfallbilanz der Stadt für das vergangene Jahr, die Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes bis 2020 sowie die Population des bedrohten Kammmolches in Krefeld.