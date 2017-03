Was heute in Krefeld wichtig wird - 28.03.2017

Prozess Weil er sich an Geld von Bewohnern einer Wohnstätte an der Benrader Straße bereichert haben soll, steht am Dienstag ein Krefelder (23) vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, an mehreren Tagen im März 2016 von fünf Bewohnern eine Geldkassette ge-stohlen und geleert zu haben. Darin waren Geldbeträge von 60, 70, 16, 60 und 40 Euro.

Seit 1955 verleihen der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt den Albert-Steeger-Preis an Nachwuchsforscher, die Beiträge für die Erforschung der rheinischen Landes- und Volkskunde sowie Kulturlandschaftspflege leisten. Am Dienstag wird Dr. Manuel Hagemann auf Burg Linn mit dem mit 10.000 Euro dotieren Preis (2017) ausgezeichnet.