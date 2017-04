Hannelore Kraft in Krefeld: Heute wird Hannelore Kraft auf Einladung der SPD-Landtagskandidaten, Benedikt Winzen, und Ina Spanier-Oppermann, nach Krefeld und Tönisvorst kommen und gemeinsam mit Bürgern aus beiden Städten eine Fahrt mit dem historischen Schluff unternehmen. Der Zug rollt um 10.10 Uhr von der Haltestelle am Nordbahnhof los.

CDU-Antrag im Finanzausschuss zum Thema sexuelle Dienstleistungen: Im Finanzausschuss wird die CDU heute einen Antrag zum Thema sexuelle Dienstleistungen einreichen. Sie will wissen, wie sich aktuell Personen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten wollen, in der Stadt offiziell anmelden können. Zudem will die FDP will die Nutzungsperspektiven des Fichte-Gymnasiums nach 2018 diskutieren.