Was heute in Krefeld wichtig wird - 25.04.2017

Bezirksvertretung tagt. In der Sitzung der Bezirksvertretung Fischeln geht es am Dienstag ab 17 Uhr im Fischelner Rathaus, Kölner Straße, auch um die Sperrung des Bahnübergangs am Függershofweg, den viele Radfahrer und Spaziergänger nutzen. Er ist durch Halbschranken gesichert, was als nicht mehr ausreichend gilt. Viele Fischelner wollen diese Route jedoch offenhalten.

Couragierte Bürger. Zum zehnten Mal in Folge werden in Krefeld couragierte Bürger ausgezeichnet. Insgesamt wurden 14 Krefelder ausgewählt, die sich in besonderer Weise mit Mut, Beherztheit und Umsicht für andere eingesetzt haben. Die gemeinsame Ehrung übernehmen die Bürgermeisterin Gisela Klaer und der Polizeipräsident Rainer Furth.