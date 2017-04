Ein 19-jähriger Krefelder muss sich am Freitag vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am 15. Juni 2016 in ein Einfamilienhaus in Nettetal eingebrochen zu sein und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben. Der 19-Jährige soll bei der Tat einen Komplizen gehabt haben.

Am Freitag startet auf dem Elfrather See die Deutsche Kleinbootmeisterschaft. Unter anderem geht Olympiasiegerin Lisa Schmidla an den Start. Die ersten Rennen der Vorläufe starten gegen 15.30 Uhr. Ende ist gegen 18.40 Uhr. Insgesamt kämpfen 600 Athleten am gesamten Wochenende um die deutschen Meistertitel in den Kleinboot-Klassen.