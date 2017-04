Heute wird das Konzept zum Neubau des Altenheims am Tiergarten vorgestellt. Zudem finden die Puppentheatertage statt.

Krefeld. Am Donnerstag wird das Konzept zum Neubau des Altenheims am Tiergarten in Bockum vorgestellt. Hierbei setzt die Evangelische Altenhilfe auf baulich neue Maßstäbe. Das bisherige Gebäude wird abgerissen. Der Architekt wird Angaben zu den Zeiträumen, Ideen und Kosten machen, aber auch die Pflegedienstleitung kommt zu Wort.

Die Puppentheatertage gehen auch am Donnerstag weiter. Im Theater am Marienplatz, Marienplatz 81, wird wird „Gans der Bär“ vom Figurentheater Nicole Gospodarek aus Berlin gezeigt. Das Schauspiel beginnt um 16 Uhr, dauert 45 Minuten und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Wer dabeisein möchte, kann noch Karten im Kulturbüro bekommen, Friedrich-Ebert-Straße 42.