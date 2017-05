Der Tag in der Seidenstadt

Pressekonferenz zur Ausstellung "Stickbilder" Das Deutsche Textilmuseum eröffnet am Sonntag, 14. Mai, die neue Ausstellung „Stickbilder“, in der Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern und historische Werke aus dem Sammlungsbestand gezeigt werden. Darüber informiert die Museumsleitung heute in einer Pressekonferenz.

Programmvorstellung-Lachblüten-Festival Heute wird das Programm zum diesjährigen Lachblüten-Festival im Botanischen Garten vorgestellt. Es findet vom 7. Juli bis zum 16. Juli statt. Das Podio-Theater präsentiert bei dem Open-Air-Comedyfestival traditionell Kabarettisten und Comedians – 2017 sind es 20 Künstler.