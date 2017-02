Was heute in Krefeld wichtig wird

Um 19.30 Uhr findet heute die Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine mit Wahlen zum Vorstand statt. Die Mitglieder treffen sich in der Volkshochschule Krefeld im Muche-Saal am Von-der-Leyen-Platz 2.

Tahnee ist eine der erfolgreichsten Stand-Up-Comedians Deutschlands. Unter anderem hatte sie bereits zahlreiche Auftritte in Fernseh-Shows. Mit ihrem ersten Solo-Programm tritt Tahnee heute um 20 Uhr in der Kulturfabrik an der Dießemer Straße 13 auf.