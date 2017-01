Krefeld Was heute in Krefeld wichtig wird

Die 2. Große Strafkammer am Krefelder Landgericht setzt heute um 9 Uhr die Verhandlung gegen einen 34-jährigen Mann fort, der wegen gemeinschaftlichen Computerbetrugs in zahlreichen Fällen angeklagt ist. Der Angeklagte soll für einen Gesamtschaden in Höhe von gut 1,8 Millionen Euro verantwortlich sein.

Um 20 Uhr wird heute im Saal 1 des Seidenweberhauses das Musical Phantom der Oper aufgeführt. Zu sehen ist die große Originalproduktion von Librettist Paul Wilhelm und Komponist Arndt Gerber basierend auf der weltbekannten Romanvorlage von Gaston Leroux. Einlass zu der Veranstaltung ist um 19 Uhr.