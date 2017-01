Nachtwächter/Ausstellung Was heute in Krefeld wichtig wird

Nachtwächter Heinz-Peter Beursken führt in Linn rum. Eine Führung gibt es auch durch die Ausstellung "Asia - Europa III".

Krefeld. Nachtwächter Heinz-Peter Beursken führt am Mittwoch durch die Burgstadt. In rund zwei Stunden erzählt er Geschichten aus Linn, lustiges und gruseliges. Damit kein Teilnehmer verloren geht, müssen einige – wie der Nachtwächter – eine Laterne tragen. Die Führung startet um 18 Uhr. Weitere Infos unter der Telefonnummer 54 00 64.

Um 14.30 Uhr findet am Mittwoch eine Führung durch die Ausstellung „Asia - Europe III“ im Deutsches Textilmuseum Krefeld ,Andreasmarkt 8, in Linn statt. Èin Jahr lang arbeiten 36 Künstler der internationalen Gruppe Fiber Art an Kunstwerken, die nun im Deutschen Textilmuseum gezeigt werden.