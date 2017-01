Handball & Landgericht Was heute in Krefeld wichtig wird

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft bei ihren Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft in Frankreich (11. bis 29. Januar) in einem Testspiel am Dienstag um 18.30 Uhr im König-Palast auf Rumänien. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson will sich dort den letzten Schliff für das WM-Turnier holen. Das Spiel ist ausverkauft.

Vor dem Krefelder Landgericht wird am Dienstag die Verhandlung gegen vier Männer fortgesetzt, die am 4. März 2016 einen Mann in seiner Wohnung an der Marktstraße überfallen haben sollen. Den Angeklagten wird gemeinschaftliche schwere räuberische Erpressung zur Last gelegt.