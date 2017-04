Was heute in Krefeld wichtig wird - 06.04.2017

Start von "Sicher zur Schule": Heute starten die Landesverkehrswacht NRW und der Chemiepark Krefeld-Uerdingen die gemeinsame Kampagne zur Schulwegsicherung. Ziel ist es, den Kindern unter dem Motto „Sicher zur Schule“ beizubringen, welche Gefahren im Straßenverkehr lauern und auf was sie acht geben müssen, um gefahrlos zum Unterricht zu kommen.

Ordnungsausschuss tagt: Im Ordnungsausschuss werden sich die Politiker unter anderem mit der Sicherheit in der Innenstadt auseinandersetzen. Polizeipräsident Viktor Furth stellt das Maßnahmenpaket vor. Außerdem geht es in der Sitzung ab 17 Uhr im Raum C2 des Rathauses am Von-der-Leyen-Platz um eine bessere Unterstützung der Feuerwehrleute.