Straßensanierung - so läuft's in Uerdingen: Die Bahnhofstraße in Uerdingen, die mit einem lärmmindernden Asphalt erneuert wurde, steht kurz vor der Fertigstellung. Über Besonderheiten der Baumaßnahme, Kosten und die Frage, wann und wo es in Uerdingen mit der Straßensanierung weitergeht, informieren die Stadt heute. Mehr lesen Sie anschließend in der WZ und auf wz.de/krefeld.

Seniorenzentrum Bonhoeffer-Haus am Hölschen Dyk in Hüls eröffnet wieder: Nach rund einem Jahr Bauzeit eröffnet der Neukirchener Erziehungsverein das neue Seniorenzentrum Bonhoeffer-Haus am Hölschen Dyk in Hüls heute wieder. Gleichzeitig stehen das Bonhoeffer-Haus und die im gleichen Gebäude untergebrachte Kindertagesstätte „Zaubersterne“ von 14.30 bis 17 Uhr allen Besuchern offen.