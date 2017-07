Krefeld. Es war ein langer Weg hin zu einem identitätsstiftenden Gestaltungskonzept für die Krefelder Innenstadt. Nachdem ein Krefelder seine Klage hinsichtlich der nicht mehr gewünschte Kundenstopper auf den Einkaufsstraßen im vergangenen April vor dem Verwaltungsgericht zurückgenommen hat, konnten Verschönerungsmaßnahmen greifen. Auf der Hochstraße und dem Neumarkt ist das gut zu erkennen.

Auch der Torbogen an UdU am Ostwall Richtung Stadtmarkt wirkt inzwischen einladender. Die CDU will im nächsten Planungsausschuss eine Umfrage der Einzelhändler, Gastronomen und Verbände beantragen, wie ihre Erfahrungen mit dem Gestaltungskonzept und der Werbesatzung sind. Auch mögliche Änderungen sollen laut Jürgen Wettingfeld (CDU) erfragt werden. yb