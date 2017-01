Was Dienstag in Krefeld wichtig wird

Prozess Vor dem Krefelder Amtsgericht wird am Dienstag gegen einen 22-jährigen Krefelder wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung verhandelt. Der Angeklagte soll am 12. Januar 2015 den Zeugen G. in seiner Wohnung Krefeld mehrfach geschlagen und getreten haben.

KFC-Training KFC-Trainer André Pawlak bittet seine Mannschaft am Dienstag zum ersten Training nach dem Urlaub. Los geht es an der Grotenburg um 17 Uhr. Fünf Wochen sind es dann bis zum ersten Pflichtspiel. Am 19. Februar geht es zum Nachholspiel zum VfB Hilden. Am kommenden Sonntag ist Hannover II zum Test zu Gast in der Grotenburg.