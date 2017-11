3000 Hektar des Stadtgebietes sind Ackerland. Obwohl der Boden fruchtbar ist, bereitet der Handel mit Lebensmitteln den Bauern Sorgen.

Wer regelmäßig an Krefelds Feldern entlangfährt, dem bleiben sicher die heimischen Getreide- und Gemüsesorten im Gedächtnis – allen voran die prächtigen Kohlköpfe. Kartoffeln und Zuckerrüben fallen oft erst auf, wenn die Trecker bei der Ernte den Verkehr behindern. Der Lauch prüft gerne Augen und Nase auf ihre Funktionstüchtigkeit – wie auch der Dünger. Wer am Stadtrand im Grünen leben will, nimmt diese Beeinträchtigungen meist in Kauf.

Die letzte Agrarstrukturerhebung der NRW-Landwirtschaftskammer fand 2016 statt. Danach beträgt die landwirtschaftlich genutzte Fläche speziell von Krefeld 3886 Hektar, wovon rund 3000 Hektar Ackerland sind. Davon entfallen gut 40 Prozent auf den Anbau von Getreide, wobei der Löwenanteil aus Brot- und Futtergetreide besteht. Bei Hackfrüchten dominieren Kartoffeln und Zuckerrüben. Stark vertreten sind außerdem Gemüse und Erdbeeren (siehe Kasten).

Welche Rolle spielt der wechselnde Anbau verschiedener Pflanzarten?

Warum werden welche Produkte rund um Krefeld angebaut und zu welchen Jahreszeiten? Was wirft genug Ertrag ab, was weniger? Welche Rolle spielt die Fruchtfolge, sprich der wechselnde Anbau verschiedener Pflanzarten? Alles Fragen, die nur ein Landwirt beantworten kann. Die WZ hat dazu Landwirtschaftsmeister Heinz-Albert Schmitz befragt. Er bewirtschaftet auf seinem Benrader Hof zusammen mit Gärtnermeister und Sohn Jan Wilhelm 120 Hektar Land, wovon 90 Prozent gepachtet sind. Die Verantwortung hat er an seinen Sohn übertragen, vom Rentnerdasein seit Juli hat er noch nicht profitiert. „Das Leben geht für mich ganz normal weiter“, sagt er und meint auf dem Feld und in seiner ehrenamtlichen Funktion als Ratsherr.

Die Feldarbeit beginnt im Frühjahr, wenn die Felder bestellt werden, berichtet der Landwirtschaftsmeister. Von März bis Mitte Mai werden die Böden gedüngt und Salat- und Gemüsepflanzen gesetzt oder gesät. Im Juni wird die erste Ernte an Getreide und Kartoffeln eingefahren. Im August folgen die Einsaat von Zwischenfrüchten und die Vorbereitung der Böden mit Dünger. Eine wichtige Rolle spielen verschiedene Gründüngerpflanzen, die angebaut und dann untergepflügt werden. So versorgen sie den Boden mit Stickstoff und durchlüften ihn. „Allein ein Drittel unserer Gesamtfläche wird mit Gründünger bestellt“, sagt Schmitz. Zwischen August bis Mitte November werden Gemüse wie Kohl und Mais angebaut und geerntet. Ab Oktober wird Wintergetreide eingesät.

Anbau ist eine Wissenschaft für sich

„Damit die Böden nicht einseitig beansprucht und ausgelaugt und Pflanzenschädlinge ferngehalten werden, werden je nach Produkt die Fruchtfolge geändert und der Pflanzenschutz über die Beigabe von Pflanzendünger reguliert“, erläutert Schmitz. So werden Kartoffeln im Vierjahrestakt angebaut, bestimmte Gemüse im Takt von bis zu sieben Jahren und Getreide wie Gerste und Weizen auch direkt nacheinander. „Eine Wissenschaft für sich.“