Zum Jahreswechsel gibt es in vielen Bereichen nur Notdienste. Wie man sie erreichen kann, erfahren Sie hier.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Der ärztliche Notdienst ist von Samstag, 30. Dezember bis Montag, 1. Januar, ganztägig unter der Rufnummer 116 116 zu erreichen. Die zentrale Notfallpraxis auf dem Gelände des Klinikums am Lutherplatz 40 ist an den Feiertagen und am Wochenende von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Der zahnärztliche Notdienst ist ganztägig unter Telefon 01805 986 700 zu erreichen. Ein Ansagedienst gibt Auskunft darüber, welche Zahnärzte dienstbereit sind und zu welchen Zeiten sie in ihren Praxisräumen zu erreichen sind.

Tierärztlicher Notdienst Der tierärztliche Notdienst ist unter der Rufnummer 0700 84374666 zu erreichen.

Apothekendienst Die Notdienste der Apotheken in Nordrhein-Westfalen können im Internet abgerufen werden unter aknr.de oder telefonisch unter der vom Festnetz kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833.

Notdienste Elektro-Innung Krefeld Der Notdienst der Elektro-Innung ist unter der Rufnummer 0180 5660555 von 8 bis 22 Uhr zu erreichen.

Notdienst der Innung für Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Apparatebau Der Notdienst der Innung für Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Apparatebau ist unter der Rufnummer 97780 von 8 bis 22 Uhr zu erreichen.

Städtische Bäder Das Badezentrum Bockum ist am Sonntag, 31. Dezember, von 8 bis 13 Uhr geöffnet und am Neujahrstag geschlossen. Das Bad in Fischeln und das Stadtbad Uerdingen öffnen wieder am 2. Januar.

Eishallen Pirouetten drehen kann man in der Rheinlandhalle. Öffentliche Laufzeiten im Eisstadion sind am Montag, 1. Januar, von 14 bis 16 Uhr. In der Werner-Rittberger-Halle werden keine öffentlichen Laufzeiten angeboten.

Krefelder Zoo Zum Winterspaziergang laden die rund 1300 Tiere im Zoo an der Uerdinger Straße ein. Der Zoo ist an Silvester, 31. Dezember, von 9 bis 16 Uhr (letzter Einlass um 15.30 Uhr) geöffnet. Am Montag, 1. Januar – Neujahr –, öffnet der Zoo von 9 bis 17 Uhr, letzter Einlass ist um 16.30 Uhr.

Museen Die Krefelder Kunstmuseen, das Deutsche Textilmuseum am Andreasmarkt in Linn sowie das Museum Burg Linn sind an Silvester geschlossen. Am Neujahrstag, 1. Januar, sind die Museen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Stadttheater Das Theater Krefeld zeigt am Sonntag, 31. Dezember, um 17 Uhr die Revue „Wir sind Borussia“ von Tobias Wessler und Martin Maier-Bode. Am Mittwoch, 1. Januar, präsentieren die Niederrheinischen Sinfoniker um 11 Uhr auf der Großen Bühne „Neujahrsgrüße aus der ganzen Welt“.

Krefelder Wochenmärkte Vom Jahreswechsel sind keine Wochenmärkte betroffen.