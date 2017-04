Am Samstag trifft sich die FDP-Krefeld. Sonntag wird die Erstkommunion gefeiert.

Am Samstag findet der FDP-Parteitag ab 10.30 Uhr im „Haus Mormels“ in Bockum auf der Verberger Straße 33 statt und ist öffentlich. Im Mittelpunkt steht die Rede der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Liberalen Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die auch Vorsitzende der Düsseldorfer FDP-Ratsfraktion ist.

Am Sonntag wird in vielen katholischen Kirchen in Krefeld die Erstkommunion gefeiert. Der traditionelle Tag der Erstkommunionfeier ist der Sonntag nach Ostern (Weißer Sonntag). Die Kommunionskinder empfangen an diesem Tag erstmals die heilige Kommunion. Die Kommunion gehört zu den Sakramenten der katholischen Kirche.