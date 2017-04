Was am Wochenende in Krefeld wichtig wird

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Fußball-Oberliga. Während der KFC Uerdingen im Heimspiel gegen den VfB Homberg versucht, den Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen, trifft der VfR Fischeln im Derby auf den TSV Meerbusch. Die Spiele beginnen jeweils um 15 Uhr auf den Anlagen in Fischeln und beim KFC. Der Ballermann kommt Samstag nach Krefeld. Kurz bevor auf Mallorca die Saison beginnt, wird die Königsburg heute ab 19.30 Uhr bei der großen WZ–Mallorca-Party für eine Nacht zur Playa de Palma erklärt. Mit Mia Julia kommt der neue Mallorca-Megastar aus dem Bierkönig nach Krefeld. Die Kult-Autohändler Jörg und Dragan sind auch dabei.

