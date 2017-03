Was am Wochenende in Krefeld wichtig wird

Samstag und Sonntag findet von 10.30 bis 17.30 Uhr die Bau- und Wohnmesse in der Glockenspitzhalle, Glockenspitz 50, statt. Viele Neuerungen rund um Energieeinsparungen und natürlich auch um das Einrichten werden von 50 Ausstellern präsentiert. Der Kabarettist Konrad Beikircher ist mit seinem Programm „Bin völlig meiner Meinung!" Samstagabend ab 19.30 Uhr im Seidenweberhaus zu Gast. Dort sagt er zu allem, was in der Welt so passiert, ganz offen seine Meinung. Tickets unter: 02405/40 860.

