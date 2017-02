Der KFC testet am Samstag gegen RWO II. Am Sonntag geht das närrische Treiben in Uerdingen weiter.

Krefeld. Fußball-Oberligist KFC Uerdingen testet nach dem erfolgreichen Auftakt in die Restsaison – 4:0 gegen VfB Hilden – am Samstag bei der U 23 von Rot-Weiß Oberhausen. Das Spiel in Oberhausen beginnt um 13 Uhr. Für den Ligakonkurrenten TSV Meerbusch steht heute hingegen das Nachholspiel bei SW Essen an. Die Partie in Essen beginnt um 13 Uhr.

Dem Karneval steht mit dem Tulpensonntagszug in Uerdingen am Sonntag sein nächster Höhepunkt bevor. Der Umzug startet um 13 Uhr von der Ecke Parkstraße/Friedensstraße. Ebenfalls am Sonntag finden der Kinderkarnevalszug in Stahldorf (los geht’s um 14.11 Uhr) und parallel der Karnevalszug in Gellep-Stratum statt.