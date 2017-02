Das Künstlerduo Elmgreen und Dragset inszeniert mit „Die Zugezogenen“ eine Ausstellung im Haus Lange, die es der Fantasie der Besucher überlässt, was hier passiert sein könnte. Die Ausstellung wird am morgigen Sonntag um 11.30 Uhr an der Wilhelmshofallee 91-97 eröffnet. Einen Vorgeschmack gibt es auf S.13 dieser WZ.

Die Ausstellung „Das Abenteuer unserer Sammlung I“ im Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld endet am morgigen Sonntag. Der ehemalige Museumsleiter Dr. Martin Hentschel hatte für die Präsentation aus dem Bestand von rund 14 000 Werken einen Parcours in Szene gesetzt, der eine Auswahl von etwa 370 Arbeiten abbildet.