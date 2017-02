Der Samstag steht ganz im Zeichen des Karnevals. Die GKG Krefeld 1878 veranstaltet Samstag zusammen mit dem Damenkomitee Fidele 11 im Seidenweberhaus eine Damensitzung. Abends feiert die Gesellschaft 1938 Krefeld-Oppum ihre Große Kostümsitzung ebenso wie die KG Rosa Jecken. 66 Jahre feiern die Fidele Ströpp.

Am Sonntag stehen Krefelds Sportvereine im Mittelpunkt. Der KFC Uerdingen testet vor dem Start in die Rückrunde beim SC Reusrath (14 Uhr). Die Krefeld Pinguine haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um 16.30 Uhr die Schwenninger Wild Wings zu Gast im König-Palast. Der WZ-Liveticker startet um 16 Uhr.