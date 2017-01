Karneval steht am Samstag im Fokus. Sonntag gibt es das Stück "Tohu und Wabohu" im Kreschtheater.

Der Karneval steht am Samstag im Fokus. Während der Lachende König-Palast die Jecken anlockt, findet in Hüls die Prizenproklamation des Sechserrats statt. Die Prunksitzung der KG Närrische Gartenzwerge steigt ab 19.11 Uhr im Fischelner Burghof. In Linn findet die Kostümsitzung der Linner Burggarde Greiffenhorst stat.

Mit Witz und Clownerie, mit Masken und Musik erzählt das Kreschtheater am Sonntag um 16 Uhr unter dem Titel „Tohu und Wabohu“ eine kleine große Geschichte von Fremden und Freunden, vom Weggehen und Ankommen, passend zur neuen Bevölkerungssituation in unserer Stadt.