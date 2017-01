Fest/Sportpläze Was am Wochenende in Krefeld wichtig wird

13 Chemiestudenten der Hochschule Niederrhein haben das erste integrative Sportfest für Flüchtlinge organisiert, das am Samstag von 9 bis 15 Uhr in der Josef-Koerver-Halle am Ricarda-Huch-Gymnasium an der Blumentalstraße 10 stattfindet. Das klare, kalte Wetter hat auch Auswirkungen auf den Sport: Am Samstag und Sonntag, bleiben wegen der zu erwartenden Witterungsverhältnisse alle Fußballplätze in Krefeld gesperrt. Ausgenommen sind die Kunstrasenplätze.