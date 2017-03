Was am Wochenende in Krefeld wichtig wird - 01.04.2017

Der von den Krefelder Krähen ins Leben gerufene Kabarettpreis „Krefelder Krähe" wird am Samstag im Stadtwald verliehen. Acht Finalisten waren im März in der Friedenskirche gegeneinander angetreten, nun sollen die drei Gewinner ausgezeichnet werden. Der Gesamtpreis ist mit 10 000 Euro dotiert. Samstag wird die neue Jugendebene in der Mediothek am Theaterplatz eröffnet. Bislang waren Kinder- und Jugendbereich zusammengefasst, ab sofort gibt es auf der Ebene Fünf nun eine Fläche für Jugendliche. Angeboten werden ein Lerncenter, eine Spielekonsole und Comics. Von 11 bis 14 Uhr gibt es Programm für die Besucher..

