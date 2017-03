Im Foyer des Stadttheaters feiert der Verein Villa Merländer am Samstagabend um 19.30 Uhr 25-jähriges Bestehen und Arbeit der NS-Dokumentationsstelle. Im Haus an der Friedrich-Ebert-Allee werden das Schicksal jüdischer Familien, ihr Leben in Krefeld, Enteignung, Vertreibung und Tod erforscht und dokumentiert.

Von 10 bis 17 Uhr findet am Samstag im ehemaligen Franziskanerinnen-Kloster an der Uerdinger Straße 609 in Bockum ein Treffen der Modellbauinteressierten statt. Schwerpunkt bildet der Standmodellbau, von der meisterhaft bemalten Figur bis zum hochdetaillierten Diorama werden kleine Kunstwerke in allen Maßstäben präsentiert.