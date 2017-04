Was am Montag in Krefeld wichtig wird

Klaus Geurden, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Krefeld, spricht heute auf der Vertreterversammlung. Foto: Dirk Jochmann Klaus Geurden, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Krefeld, spricht heute auf der Vertreterversammlung. Foto: Dirk Jochmann Armutsbekämpfung. Das Sozialbündnis Krefeld setzt sich für die Armutsbekämpfung ein. Deshalb lädt es am Montag die Presse zum Thema „Armut wird gemacht, Reichtum auch“ ein und stellt dabei Professor Franz Segbers vor, der am Donnerstag, 27. April, zu einem gleichlautenden Vortrag in den Südbahnhof kommt. Bilanz. Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolges. Das gilt auch für die Volksbank Krefeld. Sie lädt heute Abend um 18 Uhr in den Goldenen Hirsch zu ihrer diesjährigen Vertreterversammlung ein. Vorstand und Aufsichtsrat stehen Rede und Antwort.

