Um Neubauten von Kindertagesstätten und den Ultranetz-Ausbau geht es bei zwei Terminen.

Krefeld. In einer Pressekonferenz will die Stadtverwaltung über die Planung von drei neuen Kitas an an den Standorten Cäcilienstraße, Appellweg und Randstraße informieren. Dazu möchte die Stadt erstmals in einem Wettbewerbsverfahren einen Generalunternehmer als Realisierungspartner für alle drei Vorhaben finden.

Netzbetreiber Amprion will heute ab 16.30 Uhr im Stadtwaldhaus an der Hüttenallee über den Ausbau des Ultranetzes informieren, das Gleichstrom von Nord- nach Süddeutschland transportieren soll. Die Trasse liegt noch nicht fest, wird Krefeld aber streifen. Wer Fragen oder Anregungen zum Thema hat, ist willkommen.