Am Amtsgericht wird wegen Betrugs gegen einen 30-jährigen Mann verhandelt. Ihm wird vorgeworfen, für 10 000 Euro einen gebrauchten BMW gekauft und sich das Auto gegen eine Anzahlung von 250 Euro aushändigen lassen zu haben, obwohl er nicht in der Lage gewesen sein soll, den Kaufpreis zu bezahlen.



Gut eine Woche nach dem Ende der enttäuschend verlaufenden Saison für die Krefeld Pinguine in der Deutschen Eishockey Liga stellen sich die Clubverantwortlichen den Fragen der Fans. Das vor Wochen abgesagte Fanhearing beginnt um 19 Uhr im Business-Club des König-Palastes. Einlass ist um 18.30 Uhr.