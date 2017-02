Der Rosenmontagzug startet am Montag um 12.11 Uhr am Sprödentalplatz. Die Innenstadt ist für Lkws morgen komplett gesperrt.

Krefeld. Das Comitee Crefelder Carneval (CCC) veranstaltet heute den Rosenmontagszug in Krefeld durch die Innenstadt. Die Gruppen und Mottowagen starten um 12.11 Uhr am Sprödentalplatz. Rund 1750 Personen werden an dem Karnevalszug teilnehmen, der auch kommentiert wird.

Am Montag wird die Innenstadt aufgrund des Zuges für den Lkw–Verkehr gesperrt. Auch Lieferverkehre müssen außerhalb der Ringe und einigen weiteren Straßen wie dem Birkschenweg bleiben. Die Zugveranstalter bitten darum, auf Glasbehältnisse am Zugweg zu verzichten.