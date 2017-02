Was am Montag in Krefeld wichtig wird

$caption Heute setzt die 2. Große Strafkammer die Verhandlung gegen einen Krefelder fort, der wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 13 Fällen angeklagt ist. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in den Jahren von 2014 bis 2016 mehrere Kilo Marihuana und Amphetamine verkauft zu haben. Mehr Unfälle, weniger Verletzte: So lautete die Bilanz der Polizei zur Verkehrsunfallentwicklung in Krefeld für das Jahr 2015. Bei einer Pressekonferenz wird der Leiter der Direktion Verkehr, Polizeirat Holger Klein, heute die Zahlen zur jährlichen „Verkehrsunfallentwicklung“ für das vergangene Jahr 2016 vorstellen.