Die Stadt Krefeld unterzeichnet heute den Vertrag zum Landesprojekt "Kein Kind zurücklassen". Die IHK gibt auf einer Pressekonferenz die wirtschaftlichen Erwartungen für die Region bekannt.

Die Stadt Krefeld nimmt am landesweiten Projekt „Kein Kind zurücklassen!“ teil. Zur Koordinierung der Präventionsarbeit erhält Krefeld eine Landesförderung von 30 000 Euro jährlich. Am Montag wird der Vertrag unterzeichnet.

In einer Konjunktur- Pressekonferenz zum Jahresbeginn berichtet die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Montag, welche wirtschaftlichen Erwartungen die Unternehmen in der Region für das laufende Jahr haben.