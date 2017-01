Was am Montag in Krefeld wichtig wird

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks eröffnet heute die Reihe "Zukunftsdialog" der Krefelder SPD. Bundesumweltministerin kommt Am Montag um 17 Uhr beginnt der „Krefelder Zukunfts-Dialog" in der VHS am Von-der-Leyen-Platz. Die Krefelder SPD hat die Reihe ins Leben gerufen, in der sie die Frage „Krefeld 2030 – wie wollen wir leben?" diskutieren will. Beim Auftakt geht es mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks um das Thema „Der neue Umweltschutz wird sozial!". Landesjustizminister kommt Hoher Besuch wird Montagvormittag im Rittersaal der Burg Linn erwartet. Landesjustizminister Thomas Kutschaty hat sich angekündigt. Anlass seines Abstechers nach Krefeld ist die Verabschiedung des Leitenden Oberstaatsanwalts Klaus Ipers und die Einführung von dessen Nachfolgers, Jens Frobel.