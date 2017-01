Eislaufen/Finissage Was am Montag in Krefeld wichtig wird

Für Kinder wird Eislaufen in der Rheinlandhalle angeboten. Zur Austellung Stand Up Manifesto gibt's die Finissage. Rheinlandhalle, Eishalle, Krefeld, Eis, Halle, Sporthalle, Eislaufhalle Rheinlandhalle, Eishalle, Krefeld, Eis, Halle, Sporthalle, Eislaufhalle Ab Montag werden in der Rheinlandhalle, Westparkstraße 126, Eislaufkurse für Kinder von drei bis neun Jahren angeboten. Die Veranstaltung findet von 13.45 Uhr bis 14.45 Uhr statt und geht ab heute bis zum 2. Februar. Weitere Informationen unter der Tel.: 87 88 80 oder per Mail an: mail@schlittschuhclub-krefeld.de Um 17 Uhr findet am Montag die Finissage der Ausstellung Stand Up Manifesto statt, Die künstlerisch Lehrenden von designkrefeld geben zum Abschluss ihrer Ausstellung im Krefelder Kunstverein, Westwall 127, sieben kurze Statements zu ihrem jeweiligen Selbstverständnis in der Designlehre.