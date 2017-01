Stadtverwaltung, Hundemarken Was am Montag in Krefeld wichtig wird

Symbolbild. Symbolbild. Ab Montag ist die Stadtverwaltung wieder geöffnet, die Betriebsferien sind beendet. Die „Betriebsferien“-Regelung wurde im Rahmen der Sparbemühungen der Stadt Krefeld zur Haushaltskonsolidierung erstmals 2011 eingeführt, um Überstunden und Ferientage abzubauen, für die im Haushalt Rückstellungen gebildet werden müssten. Die Verwaltung empfiehlt allen Hundehaltern zu prüfen, ob sie im neuen Jahr im Besitz gültiger Hundesteuermarken sind und ihren Hund gegebenenfalls noch schnellstmöglich anzumelden. Das ist auf der Seite der Stadt Krefeld www.krefeld.de (Bürgerservice Online ) mit Angabe der Personalien und Hundemerkmale problemlos möglich.