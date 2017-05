Mehr über das Programm des bevorstehenden Museumstags wird bekannt gegeben. Und der Prozess um eine gefährliche Körperverletzung vor der Kulturfabrik geht weiter.

Der 40. internationale Museumstag findet am Sonntag, 21. Mai, statt. Das Thema ist: Spurensuche. Mut zur Verantwortung. In Krefeld beteiligen sich das Deutsche Textilmuseum, die Kunstmuseen und das Museum Burg Linn. Wie das Programm genau aussehen wird, ist am Mittwoch Thema. Das Ergebnis ist am Donnerstag in Ihrer WZ zu lesen.

Am Mittwoch stehen zwei Krefelder wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Sie sollen einen Mann in der Kulturfabrik zusammengeschlagen haben. Der Angegriffene hat laut Anklage eine starke Gehirnerschütterung, ein gebrochenes Nasenbein, Prellungen am Kopf und mehrere Hämatome im Gesicht erlitten.