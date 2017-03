Was am Mittwoch in Krefeld wichtig wird

Sportlerwahl 0001, Volksbank Krefeld, Anna Pauline Saßerath Sportlerwahl 0001, Volksbank Krefeld, Anna Pauline Saßerath Versammlung Die Sportlerin des Jahres, Anna Pauline Saßerath, ist das sportliche Aushängeschild des SC Bayer 05 Uerdingen. Krefelds zweitgrößter Sportverein lädt heute um 19 Uhr zur Jahreshauptversammlung an den Löschenhofweg 70 ein. Wahlen zum Vorstand und zum Ehrenamt stehen unter anderem auf der Tagesordnung. Verhandlung Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung muss sich heute ein 36-jähriger Duisburger vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll in einer Nacht Anfang Juli 2015 vor der Krefelder Diskothek Schlachthof mehrere Menschen mit einem Faltmesser bedroht haben. Verletzt wurde damals niemand.

