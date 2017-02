Was am Mittwoch in Krefeld wichtig wird

$caption Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede: Was im Internet und ebenso in der realen Welt straffrei möglich ist, wird heute im Gerichtssaal am Nordwall Thema werden. Grund der Verhandlung um 11 Uhr in Raum H 205 ist die juristische Auseinandersetzung um einen Strafbefehl. Für seine Verdienste im Bereich des Brauchtums wird Wolfgang Müller heute Nachmittag bei einer Feierstunde mit dem Stadtsiegel ausgezeichnet. Die Verleihung für dieses besondere bürgerschaftliche Engagement wird Bürgermeisterin Karin Meincke vornehmen.