In der Bezirksvertretung Fischeln beginnt um 18.00 Uhr die Einwohnerfragestunde, in der wohl der Bunkerumbau am Marienplatz Thema wird.

In der Bezirksvertretung Fischeln diskutieren die Mitglieder am Mittwoch ab 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Kölner Straße 517, unter anderem über eine Anregung zur Umbenennung der Bezirkssportanlage in Fischeln. Ab 18 Uhr beginnt die Einwohnerfragestunde, in der wohl der Bunkerumbau am Marienplatz Thema wird.

Prozess Das Landgericht Krefeld verhandelt am Mittwoch vor der 2. Großen Strafkammer die Strafsache gegen den im Jahre 1982 geborenen Angeklagten A. aus Krefeld wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in insgesamt 13 Fällen. Die Verhandlung findet im Landgerichtssaal 167 statt.