Was am Mittwoch in Krefeld wichtig wird

In der Bezirksvertretung Ost werden am Mittwoch unter anderem die Themen Radweg Tiergartenstraße und Bolzplatz an der Engerstraße behandelt. Zudem gibt es um 18 Uhr eine Einwohnerfragestunde für interessierte Bürger. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses Bockum, Uerdinger Straße 585. Das Helios-Klinikum eröffnet am Mittwoch ab 15 Uhr seine neue ökumenische Kapelle mit einer ökumenischen Einsegnung und einem Festakt. Die neue Kapelle soll den Menschen nahe des Klinikums eine Ruhe-Oase, ein Ort der Andacht, des Abschieds und ein Ort für das persönliche Gebet sein.