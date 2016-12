Was am Mittwoch in Krefeld wichtig wird

Das Krefelder Arbeitsgericht bekommt einen neuen Direktor: Brigitte Göttling, Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf, wird David Hagen heute in sein neues Amt einführen. Der 1970 in Berlin geborene Jurist ist der Nachfolger von Olaf Klein. Der ist seit August Vorsitzender Richter des Landesarbeitsgerichts in Düsseldorf.

Ein Blick in den Kalender zeigt: Heute, am 21. Dezember, ist Winteranfang. Gleichzeitig ist es der kürzeste Tag des Jahres. Denn heute um 11.44 Uhr zeigt die Südhalbkugel der Erde so weit wie möglich zur Sonne – und die Nordhalbkugel ist so weit von der Sonne abgewandt wie sonst nie in diesem Jahr. Aber: Ab morgen werden die Tage wieder länger.