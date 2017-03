Was am Freitag in Krefeld wichtig wird

Das Underground Label „Tonzonen Records“ von Dirk Raupach feiert in der Kulturfabrik seinen fünften Geburtstag. Das Underground Label „Tonzonen Records“ von Dirk Raupach feiert in der Kulturfabrik seinen fünften Geburtstag. Das Underground Label „Tonzonen Records“ – das vor allem für seine Stilrichtung Psychedelic bekannt ist – feiert in der Kulturfabrik seinen fünften Geburtstag. Mit von der Partie sind Knall, Love Machine und The Spacelords. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Die Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro. Chemie am Rhein in Uerdingen hat eine 140 Jahre alte Tradition. Wie geht es im heutigen Chemiepark weiter, was für Entwicklungen wird es geben? Das sind Fragen, die bei dem heutigen Jahresbilanz-Gespräch besprochen werden sollen. Unter anderem wird ein Blick auf die Testlabore von Underwriters Laboratories geworfen.

