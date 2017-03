Was am Freitag in Krefeld wichtig wird

Am Freitag ist vor der Großen Strafkammer Prozessauftakt gegen den ehemals in Krefeld tätigen Anwalt Lothar Vauth. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Untreue beziehungsweise Beihilfe zur Untreue in einer Vielzahl von Fällen vor (die WZ berichtete). Seine Komplizin, die Angeklagte Jessica V. aus Tönisvorst, soll ihn bei den Taten unterstützt haben.

Birgit Oelmüllers-Hoff hat bereits im vergangenen Sommer die Leitung der neuen fünften Gesamtschule in Oppum übernommen. Am Freitag wird die ehemalige Schulleiterin der Fischelner Josef-Hafels-Hauptschule offiziell von Oberbürgermeister Frank Meyer bei einer Feierstunde in der Mensa der Gesamtschule in ihr Amt eingeführt.