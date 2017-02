Die Pinguine müssen am Freitag in Nürnberg ran. Die IG Schienenverkehr veranstaltet um 19.30 Uhr ihre Jahreshauptversammlung.

Krefeld. Die Krefeld Pinguine müssen am Samstag zum schweren Auswärtsspiel beim DEL–Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers antreten. Für die Mannschaft von Trainer Rick Adduono ist es wohl mit die letzte Chance, zumindest rein rechnerisch die Möglichkeit auf einen Pre-Playoff-Platz zu wahren. Die Partie gibt es ab 19 Uhr im WZ-Liveticker.

Die Interessengemeinschaft Schienenverkehr Krefeld kommt am Samstag zu ihrer Jahreshauptversammlung in der Kantine der SWK-Mobil, St. Töniser Straße 270 in Krefeld, zusammen. Beginn: 19.30 Uhr. Geplant ist unter anderem die Wahl Vorstandes. Zudem gibt es die Bilanz der Schluff-Saison 2016 und ein Ausblick auf die Saison 2017.