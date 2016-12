Was am Freitag in Krefeld wichtig wird

Das 1. Krefelder Weihnachtssingen des Krefelder Rennclubs mit Moderator Volker Diefes und dem Schönwasser Chor findet Freitag ab 17 Uhr an der Galopprennbahn statt. Einlass ist um 16 Uhr. Für zwei Stunden werden Lieder gesungen und die Weihnachtsgeschichte gelesen. Eishockey Die Krefeld Pinguine treten am Freitag im Derby gegen die Kölner Haie an (19.30 Uhr). Nach dem Trainerwechsel von Franz-David Fritzmeier hin zu Ex-Coach Rick Adduono wäre ein Heimsieg für die Fans nach zuletzt sieben Pleiten in Folge so etwas wie ein zusätzliche Weihnachtsgeschenk.