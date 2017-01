Karneval/Niepkuhlenbrücke Was am Donnerstag wichtig wird

Krefelds Karnevalisten bekommen heute ihre Sessions-Fahrzeuge. Über die Arbeiten an der Niepkuhlenbrücke informiert das Grünflächenamt.

Die Herbrand-Gruppe betreibt als Familienunternehmen seit Jahren Brauchtumspflege. Das soll auch in ihrem neuen Betreuungsgebiet Krefeld so bleiben. Deshalb gibt es für die Krefelder und Viersener Majestäten neue Fahrzeuge. Die Übergabe findet am Donnerstag um 17 Uhr im Center an der Magdeburger Straße statt.

Die Arbeiten an der Brücke über die Niepkuhlen haben begonnen. Aktuell wird die alte, marode Brücke abgerissen, ehe bis voraussichtlich April die neue gebaut wird. Matthias Pasch vom Fachbereich Grünflächen und Mitarbeiter der ausführenden Firma werden das Projekt am Donnerstag genauer vorstellen.