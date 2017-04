Am Donnerstag wird der Spiel- und Konzertplan für das Theater Krefeld und Mönchengladbach vorgestellt.

Am Donnerstag wird um 14 Uhr im Theatercafé Linol in Mönchengladbach der neue Spiel- und Konzertplan für das Gemeinschaftstheater Krefeld und Mönchengladbach vorgestellt. Die Westdeutsche Zeitung ist vor Ort und wird in der Printausgabe von morgen ausführlich über die Veranstaltung und den Spielplan berichten.

In der Bezirksvertretung Mitte (17 Uhr, Rathaus) werden am Donnerstag wieder einige Langzeitthemen auf den Tisch kommen. Nach Anträgen der CDU soll dabei unter anderem über die elektronische Sicherung von Parkhaus-Eingängen diskutiert werden. Die Grünen fordern einen Sachstandsbericht zu den Sanierungsarbeiten an der Philadelphiastraße.