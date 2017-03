Was am Donnerstag in Krefeld wichtig wird

Am Campus Fichtenhain 44 wird heute über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie diskutiert. Am Campus Fichtenhain 44 wird heute über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie diskutiert. Diskussion zur Vereinbarkeit von Beuf und Familie: „Geht alles gar nicht – oder vielleicht doch?!“ lautet der Titel einer Veranstaltung des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein, der Wirtschaftsförderung Krefeld und des Krefelder Netzwerks Wirtschaft & Familie. Los geht es ab 17 Uhr am Campus Fichtenhain 44. Dann wird über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie diskutiert. Konzert im Jazzkeller: Das Jazz-Trio RKet tritt heute Abend im Jazzkeller auf. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro. Wer RKet sind? Jan Klare (Saxofon) hat sich mit zwei international renommierten Künstlern zusammengetan – Lux Ex und Michael Vachter –, um ganz viel Power auf die Bühne zu bringen.

