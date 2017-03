Was am Donnerstag in Krefeld wichtig wird

Wenn sich am Donnerstag um 17 Uhr die Mitglieder des Sportausschusses in Raum C6 im Rathaus am Von-der-Leyen-Platz 1 treffen, geht's unter anderem um die Integration von Flüchtlingen durch Sportvereine. Außerdem schildert der Stadtsportbund den Ausschussmitgliedern die Aufgaben, die er in der Stadt wahrnimmt. Eine Hommage zum 60. Geburtstag des verstorbenen Pop-Musikers Falco gibt's Donnerstagabend im Seidenweberhaus. Musicaldarsteller bereiten Gänsehautmomente aus Klassikern wie „Der König der Löwen", „Das Phantom der Oper" oder „Rocky Horror Show". Los geht's um 22 Uhr, Tickets gibt es unter dienachtdermusicals.de

